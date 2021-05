Covid: poursuite de l’amélioration en Bourgogne-Franche-Comté

« L’amélioration de la situation se mesure en termes d’activité hospitalière (de l’ordre de 800 patients pris en charge pour des formes graves, autour de 110 personnes en réanimation), relève encore l’ARS. L’épidémie demeure néanmoins meurtrière, avec 62 nouveaux décès à l’hôpital cette semaine, ce qui porte le nombre de décès en établissements de santé à 4 717 depuis mars 2020; 2 288 décès sont par ailleurs à déplorer dans les établissements médico-sociaux de la région. Compte(tenu de la couverture vaccinale des résidents, un retour à une vie sociale normale est recommandé dans les EHPAD, les USLD* et les résidences autonomie, selon un nouveau protocole qui s’applique depuis le 19 mai. »

Pour ce qui est de la vaccination, l’ARS indique que « le cap du million de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin dans la région sera franchi dans les jours qui viennent. Sur le terrain, les partenaires restent mobilisés dans la perspective de l’ouverture de la vaccination à toutes les personnes de plus de 18 ans, le 31 mai et même dès le 24 mai pour certaines professions prioritaires. »