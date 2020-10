Covid: dégradation en Bourgogne Franche-Comté, stabilité dans le nord Franche-Comté

« de la circulation virale à l’échelle nationale se mesure aussi en Bourgogne-Franche – Comté, où elle appelle une réaction forte et rapide qui appartient à chacun d’entre nous, indique l’ARS dans son bilan hebdomadaire. Les congés qui s’ouvrent doivent être placés sous le signe du respect des règles de prévention et de protection.

Le net rebond de l’épidémie qui justifie l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire national s’observe en Bourgogne-Franche-Comté, où la situation s’est fortement dégradée la semaine dernière.

La région affiche un taux d’incidence supérieur à 125 pour 100 000 habitants en population générale et à 100 /100 000 chez les personnes de plus de 65 ans, à risque de développer des formes graves du coronavirus.

La hausse de ces indicateurs se conjugue avec une augmentation du taux de positivité des tests, ce qui témoigne d’une circulation du virus toujours plus intense dans la région.