Covid-19 : l’hôpital Nord-Franche-Comté soigne par Plaquenil les cas les plus graves [vidéo]

L’établissement du Territoire de Belfort rejoint ainsi les préconisations émises lundi soir par le ministre de la Santé, Olivier Véran. « Le Haut conseil [de santé] recommande de ne pas utiliser ce traitement, à l’exception de formes graves, hospitalières, sur décision collégiale des médecins et sous surveillance médicale stricte, notait le ministre, lors de son point presse quotidien, ce lundi soir. Enfin, le Haut conseil exclut toutes prescriptions dans la population générale ou pour des formes non sévères à ce stade, en l’absence de toutes données probantes. »

À Trévenans, le protocole n’est donc mis en place « qu’après décision collégiale », confirme le praticien. « Il n’y a pas d’utilisation systématique, confirme-t-il, en particulier pour les formes mineures. » Avant de remarquer : « On ne l’utilise que quand le bénéfice potentiel est franchement supérieur aux risques d’effets indésirables du médicament. » Le médicament, non « sans risque pour le patient », ne peut donc pas être administré « sans avis médical », insiste l’hôpital dans son communiqué.

Ce mardi 24 mars au soir, on enregistre 86 décès (14 de plus de lundi soir) liés à la pandémie du coronavirus Covid-19, en Bourgogne-Franche-Comté. Plus de 120 patients sont en réanimation et 480 personnes sont hospitalisées dans les établissements de la région.