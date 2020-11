Covid-19: l’ARS appelle au secours pour endiguer une vague pire que la première

L’autre appel du directeur de l’ARS s’adresse à l’ensemble de la population, afin de respecter scrupuleusement les gestes barrière en toute circonstance, y compris dans le cercle amical ou familial. « Nous sommes en train d’écrire ensemble le scénario de ce qui va se dérouler dans les prochaines semaines, explique Pierre Pribile. C’est très abstrait pour le public, mais, croyez moi, c’est très concret pour les soignants. Lors du premier confinement, il a fallu dix jours pour inverser la tendance des entrées à l’hôpital, et un mois pour faire baisser le nombre des hospitalisation. Nous craignons aujourd’hui un pic plus tarif et plus élevé. C’est un changement qui aura d’énormes conséquences sur la charge dans les hôpitaux, sur les vies humaines en cause, sur les retours de l’hôpital et la qualité de vie post-réanimation ».

« On a vraiment besoin de la population », renchérit Murielle Plaza, directrice des soins au Groupe Hospitalier de la Haute-Saône. « Il faut limiter les contacts familiaux : aujourd’hui, nous constatons que c’est là où se font les contaminations ». Et pour insister sur l’enjeu (en réponse à une question sur la polémique avec les maires et les arrêtés pour l’ouverture des commerces ), le directeur de l’ARS ajoute : « Nous parlons de vies humaines. On n’est pas dans un jeu vidéo ; la vie, ça ne revient pas. »

(avec AFP)