Covid-19 : l’aérodrome de Courcelles-lès-Montbéliard montre son intérêt stratégique

« Cette crise sanitaire est sans précédent, elle bouleverse nos vies et nos organisations de travail, et l’hôpital s’est adapté dans un temps record aux nécessités imposées par l’épidémie. De par sa nature, cette crise nous a placés au cœur des réponses », remarque pour sa part le professeur Thibaut Desmettre, chef de pôle Urgence, Samu et réanimation médicale au CHRU de Besançon, dans courrier de remerciement adressé à l’ensemble des personnels médicaux et non médicaux et agents qui ont pris part à ces opérations. Un courrier envoyé le 21 avril, notamment aux équipes de l’aérodrome. « Toutes ces adaptations, l’exigence dans la qualité de la réponse apportée collectivement sont tout simplement je vous le redis EXTRAORDINAIRES. Elles témoignent de votre mobilisation, du travail d’équipe, de la solidarité et de votre professionnalisme », écrit-il.

56 patients admis en réanimation ont été transférés hors de la région. 22 ont été rapatriés confirme l’agence régionale de santé dans son bulletin quotidien. 11 sont encore hospitalisés, dont 2 en réanimation, et 11 ont regagné leur domicile. « Vingt-neuf personnes restent hospitalisées à l’extérieur de la Bourgogne-Franche-Comté. Cinq personnes concernées par les transferts sont malheureusement décédées », relève également l’ARS. Les données d’aujourd’hui sont le « signe d’un haut et long « plateau » de l’épidémie », analyse l’ARS. « Le coronavirus maintient un fort niveau d’activité́ pour les services de réanimation, note l’ARS, avant de conclure : C’est dire la nécessaire discipline collective pour respecter les règles du confinement, ne pas oublier les gestes barrières et appliquer systématiquement les mesures de distanciation sociale. »