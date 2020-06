Covid-19 : circulation « faible » du virus en Bourgogne-Franche-Comté

La circulation du virus est « faible », assure l’agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté dans son bulletin hebdomadaire. Mais il reste présent, prévient-elle. « Ce qui doit inciter à ne pas oublier les gestes quotidiens pour se protéger et protéger les autres », insiste l’ARS. Actuellement, dans la région, 173 patients sont hospitalisés pour des formes graves du covid-19 et 12 sont en réanimation.

Depuis le début de la pandémie, on recense dans la région 1 034 décès en établissements hospitaliers et 683 dans les établissements médico-sociaux, soit 1 717 décès. Actuellement, la moyenne des admissions à l’hôpital est d’un patient par jour dans la région. Et aucune nouvelle admission en réanimation n’est observée ces derniers jours.

« Ces indicateurs doivent encourager à poursuivre sur la voie de la prévention », insiste l’ARS, qui rappelle les mesures de précaution : gestes barrières ; la distanciation physique d’un mètre ; le port du masque lorsque cette distance ne peut être respectée. « Chacun reste invité à se surveiller très attentivement et à contacter un médecin dès l’apparition du moindre symptôme, en vue d’un dépistage », insiste l’ARS.