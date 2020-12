[Confinement] Les bons plans des conquérantes pour soutenir les producteurs et commerces locaux #4

Saviez-vous qu’au fin fond de la Haute-Saône se trouvait un endroit où on produisait la boisson des dieux ? Celle qu’on surnomme ainsi, c’est l’hydromel ! Une boisson qui remonte au temps des Gaulois, des Bretons, des vikings même qui promettait force et longévité ! Ce qu’on sait surtout c’est que l’hydromel fut la première boisson alcoolisée que l’homme ait bu.

Ce mélange de miel et d’eau tout simplement, Christophe et Corinne ont décidé d’en faire leur bébé, après une carrière d’ingénieurs en agro-alimentaire. Une vieille ferme haute-saônoise, des ruches, une formation et une envie d’apprendre encore et encore et les voilà partis dans l’aventure d’une miellerie pour produire un hydromel surprenant. Deux ruchers en plaine et en montagne produisent deux miels aux goûts différents et sans transhumance pour que les abeilles puissent butiner et hiberner sereinement. Ensuite, une production la plus naturelle, avec le moins de sulfites et actions de transformation possible, le tout fait main pour produire 3 gammes d’hydromel : un sec, un mi-sec et un mi-doux. Le tout dans des bouteilles design pour redonner un petit côté classe à cette boisson bien trop méconnue ! Et sur une table de Noël, ça peut être top et une belle découverte pour les convives !

> Renseignements : https://lerucherdesaintdesle. fr/ – produits en vente sur Place du Local : https://belfort.placedulocal. fr/producteurs/le-rucher-de- saint-desle