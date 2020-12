[Confinement] Les bons plans des conquérantes pour soutenir les producteurs et commerces locaux #3

Jamais elles ne nous abandonnent ! Pendant le confinement, Cécile et Lucie dévoilent une nouvelle fois leur solidarité envers ces acteurs qui façonnent notre territoire et font sa richesse. Tous les 15 jours, elles proposent des bons plans pour soutenir des producteurs locaux ou des commerçants, à qui vous pouvez commander à emporter par exemple ou qui livrent. Une manière de soutenir ceux qui se retrouvent en difficulté pendant cette période si difficile. Après avoir présenté les produits de beauté Hello my bio à Mathay et le glacier-pâtissier Erhard avec son magasin d’Andelnans, place au restaurant japonais MA-RU à Montbéliard et la boutique vintage Il était une fois, en vieille-ville à Belfort.