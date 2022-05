Bruno Kern retire sa candidature aux élections législatives

Contre toute attente, Bruno Kern, référent LREM dans le Territoire de Belfort, vient d’annoncer, dans un mail adressé aux rédactions, le retrait de sa candidature pour les élections législatives dans la 2nde circonscription du Territoire de Belfort. Il avait pourtant insisté sur le fait qu’il se présenterait, même sans investiture. Ce ne sera pas le cas. En cause : des préoccupations quant à ce qu’il qualifie de mouvement de « gauche extrême ». « Préoccupé par la dynamique autour des candidats de la « NUPES » et me refusant à favoriser l’élection d’un Député de la gauche extrême, j’ai décidé, en mon âme et conscience, que je serai pas le candidat dissident que certains espéraient », explique-t-il.

Il affirme rencontrer prochainement Baptiste Petitjean qui a « maintenant l’ardente mission de remporter ce siège de député » et avec qui, « le lien n’a jamais été rompu ». En effet, Bruno Kern a perdu l’investiture au profit de Baptiste Petitjean, issu de la Refondation républicaine, nouvelle formation politique de Jean-Pierre Chevènement, qui soutient Emmanuel Macron. Lorsqu’il avait appris la nouvelle,le 5 mai dernier, il s’était dit « triste », et avait affirmé dans un message aux rédactions, un brin amer : « Le Territoire de Belfort voit une circonscription pour le Modem et la seconde , où je postulais, a été attribuée à un protégé de Jean-Pierre Chevènement au titre du groupuscule « Refondation Républicaine », créé voilà 10 jours » (lire notre article).