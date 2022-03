Les femmes toujours moins bien payées que les hommes aux postes de responsabilité

Deux constatations majeures du rapport : les rémunérations perçues par les femmes sont toujours inférieures à celles des hommes. Et ces écarts sont plus importants dans le secteur privé. Concernant les cheffes d’entreprises, elles perçoivent en moyenne un revenu plus faible que celui des hommes quel que soit leur statut. Il est inférieur de 23% pour les entrepreneuses individuelles et de 27% pour les dirigeantes de sociétés anonymes.

« La Bourgogne-Franche-Comté est la région métropolitaine où l’écart salarial des cadres dirigeants est le plus important », pointe le rapport de l’Insee; Premier écueil : une explication, en partie, dû à l’âge. Les femmes sont plus jeunes que les hommes. Cependant, il ne s’améliore pas avec l’âge. L’écart a même tendance à s’accentuer, expose l’Insee. Passant en moyenne de 28% pour les 30-49 ans à 33% pour les 50 ans et plus. « Plus l’entreprise a de salariés, plus les écarts de revenus entre les cadres dirigeants des deux sexes sont importants.»