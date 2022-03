Belfort : un congrès pour apprendre à réagir face aux cyberattaques

« La question n’est pas de savoir si ça arrivera, mais quand », expose Véronique Brunet, responsable de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). Désormais, les cyberattaques sont devenues monnaie courante. Et ceux qui sont le moins armés face à cela : ce sont les petites et très petites entreprises. En partenariat avec la chambre de commerce et d’industrie (CCI), l’Anssi a lancé un grand rendez-vous, sur deux jours, pour apprendre aux entreprises à se prémunir des risques face à de telles attaques. Le but de cette rencontre, fondée sur plusieurs conférences gratuites et des tables rondes, est de rendre cette réalité concrète pour les entreprises à partir de témoignages de collègues qui en ont été victimes, de compagnies d’assurances et de spécialistes de la question. Cette grande conférence va permettre aux entreprises de récupérer une liste de contacts utiles en cas de problèmes de ce type (Cnil, gendarmerie, douanes).Les entreprises récupéreront aussi une fiche des bonnes pratiques car elles sont souvent « désemparées » face à ce type de menaces, explique Christian Arbez, directeur général de la CCI.

« Les personnes doivent savoir qu’il n’y a pas besoin d’avoir des connaissances techniques pour venir. Au contraire, ce moment se veut être un symphonium de réflexion, accompagné par des pointures dans le domaine », explique Jean-Luc Habermacher, élu à la CCI. Pour les organisateurs, il y a un besoin d’acculturation des entreprises. Pour qu’elles puissent se saisir du sujet avec les connaissances nécessaires et devenir actrices de la prévention. « Nous voulons toucher un maximum de monde pour se rapprocher des entreprises : surtout les petites et très petites. L’objectif : leur apporter du soutien », pointe Véronique Brunet. Aussi, les différents acteurs veulent prévenir sur la marche à suivre si cela arrive aux entreprises. « Une entreprise qui ne prévient pas avoir subi une cyberattaque et qui entraîne la contamination d’autres serveurs peut encourir une amende allant jusqu’à 4% de son chiffre d’affaires, ou une amende de 20 millions d’euros », informe la responsable de l’Anssi.