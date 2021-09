Belfort : l’organisation du forum hydrogène est « une légitime reconnaissance »

On sent depuis quelques semaines un engouement certain autour de ce dossier hydrogène, liée à une prise de conscience obligatoire du dérèglement climatique et de la nécessité de décarboner nos sociétés, mais aussi une accélération des acteurs de la filière. « Nous avons positionner le nord Franche-Comté sur la chaine de valeur hydrogène », apprécie Damien Meslot, président Les Républicains du Grand Belfort. Des industries s’installent (McPhy, H2SYS), des usages se développent (bus Optymo, immeuble Territoire Habitat) et des équipements structurants sont déployés (centre de certification ; banc de test Hyban) ; Damien Meslot a confirmé lors de l’ouverture de ce forum une réflexion entamée pour l’acquisition de bennes à ordures roulant grâce à l’hydrogène. Mais comme le glisse Marie-Guite Dufay, présidente socialiste de la région Bourgogne-Franche-Comté, le chemin commence. « Les objectifs à atteindre sont importants si on veut faire de l’hydrogène un outil de lutte contre le réchauffement climatique », insiste-t-elle, en demandant à ce que ce forum se tienne tous les ans.

« Le chemin à parcourir est immense, notamment en termes de rentabilité économique », a-t-elle affirmé. « Ce forum doit permettre d’accélérer cette histoire », encourage Damien Meslot. Ce sont 58 millions d’euros qui ont été injectés déjà dans l’hydrogène dans le Territoire de Belfort rappelle Damien Meslot, entre les collectivités territoriales, l’État ou encore l’Union européenne. « Il faut continuer au renforcement de cette économie dans l’ensemble de la région, prévient Jean-Claude Lagrange, président de l’agence économique régionale (AER). Avec un ruissellement depuis le nord Franche-Comté. »

« Le développement d’une filière hydrogène complète et souveraine est une priorité », a affirmé de son côté Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l’industrie, dans une vidéo diffusée à l’occasion de l’ouverture du forum. L’objectif : « Devenir un pays leader de l’hydrogène. Et le nord Franche-Comté aura sa place. » La ministre a fait plusieurs annonces, notamment une aide pour le projet de bus hydrogène d’optymo et une commande pour McPhy, confortant son installation dans le Territoire de Belfort (lire notre article).

Aujourd’hui, les défis sont nombreux, notamment celui de la pédagogie, de l’acceptation sociale et de la formation. Une exposition est installée sur les grilles de la préfecture. Des étudiants de la filière hydrogène de l’université de Franche-Comté ont également animé un parcours pédagogique dédié à l’hydrogène sur le Salon, à destination d’une centaine d’élèves de Belfort. Des formations tournées vers l’hydrogène sont en cours de création, notamment avec le Cnam, pour penser les métiers de demain et favoriser les reconversions industrielles qui se projettent.