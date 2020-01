Belfort : la perte d’autonomie des Départements dénoncée

Le président du Département a été rejoint dans cette position par l’opposition de gauche, presque plus virulente que lui. C’est Christian Rayot qui a d’abord abondé dans le même sens. Il craint même que les inconnues financières n’engage les Départements vers le recours à des contrats précaires pour leurs personnels. Et de réclamer une réaction forte des élus : « Nous nous faisons marcher dessus ! Les néo-libéraux ont gagné les élections et la bataille des idées ! Le rouleau compresseur est en marche, et jusqu’où ? Il est paradoxal dans un état de droit que le principe constitutionnel de l’indépendance des collectivités soit bafoué. Les Départements vont recevoir des subventions de l’État, comme des associations ! »