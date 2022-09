Belfort : le stade Étienne-Mattler déplacé au stade Serzian

« Nous allons construire un vrai pôle sportif au niveau du stade Serzian », annonce le maire Les Républicains de Belfort, Damien Meslot, confirmant ainsi une information de France Bleu Belfort-Montbéliard.

Les deux terrains de football du stade Étienne-Mattler, avenue Jean-Jaurès, seront déplacés à côté du stade Roger-Serzian, afin de constituer un important complexe sportif. Les deux gymnases du lycée Gustave-Courbet seront également rénovés, le skate park agrandi et d’autres projets d’équipements sportifs sont également envisagés. Le stade Roger-Serzian avait déjà été rénové, avec une nouvelle piste d’athlétisme et de nouveaux vestiaires. Les terrains seront aménagés à l’emplacement des anciens jardins ouvriers, derrière les gymnases. Il y aura un terrain synthétique.

« Le terrain synthétique [du stade Mattler], refait il y a une quinzaine d’années, indique Damien Meslot, est usé et les vestiaires et tribunes sont hors d’usage. » Il fallait donc rénover l’équipement. Au départ, on a bien pensé refaire au même endroit. « Mais après réflexion, on s’est aperçu que l’ASMB Foot utilisait à la fois les deux stades », replace Damien Meslot. Les rassembler facilite la gestion du club et la cohérence. Il règle aussi le problème du « stationnement » avenue Jean-Jaurès indique le maire. Les terrains de pétanque seront transférés aux Résidences et le stand de tir rejoindra les équipements du stand de la Miotte, qui a aussi un projet de rénovation.