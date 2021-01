Belfort: le Département va mettre en place des centres de vaccination de proximité

Les personnes concernées reçoivent à partir de ce lundi dans leur boîte aux lettres une information leur présentant ce dispositif, avec le numéro spécifique qu’ils doivent appeler. Ce numéro est différent selon le secteur géographique. Un autre objectif de ce dispositif est de toucher des personnes qui ne sont pas forcément connectées.

Le Département assure la gestion informatique sur site, avec la fourniture de lecteurs de cartes vitales ou des cartes professionnelles des médecins. Les sapeurs-pompiers assurent un appui logistique. Et sur place, un médecin, de préférence du secteur géographique où se trouve la permanence vaccinale, assure la consultation préalable, et une infirmière assure l’injection. « Ce dispositif vient répondre à la nécessaire proximité, s’est félicité le préfet du Territoire de Belfort. C’est une logique du « aller vers », et en l’occurrence, aller vers les publics les moins mobiles ».

Outre cette décentralisation à travers le département, le conseil départemental a également prévu de mobiliser les aides à domicile pour aller chercher les personnes isolées de plus de 75 ans et les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap, les accompagner et les reconduire chez elles. Un budget de 75 000 euros est alloué à ce service complémentaire.

Les 330 vaccins prévus sont des premières injections. Pour elles comme pour les premières injections programmées à Belfort, Giromagny ou Grandvillars, les secondes injections sont assurées à assuré le préfet : « Un premier vaccin provoque le blocage du second dans les stocks nationaux, indique Jean-Marie Girier. Nous assurons la première vaccination et la seconde vaccination avec le même produit et au même endroit. »

Et même s’il est question d’espacer le délai entre les deux vaccinations, le préfet assure qu’il n’y a aucune inquiétude à avoir : toutes les hypothèses sont en cours d’étude, avec le maintien de la date de la seconde injection comme son report, mais en aucun cas son annulation.