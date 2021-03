Belfort : le challenge du don de sang revient du 23 mars au 3 avril

La dernière édition du challenge inter-organismes de la maison du don de sang de Belfort a eu lieu en 2019. L’édition 2020 a été annulée du fait du premier confinement lié à la pandémie de covid-19. En 2019, 37 équipes étaient inscrites, dont 14 pour la première fois. « Fidèle habituée de l’opération, l’équipe Mosquée Kouba avait remporté cette édition en mobilisant 106 personnes dont 35 nouveaux », rappelle l’établissement français du sang (EFS).

« Venir donner son sang en groupe est un bon moyen de passer le cap de la première fois et de rallier de nouvelles personnes à cette cause. En effet, les produits sanguins ayant une durée de vie limitée (42 jours pour les globules rouges), il est primordial de maintenir une mobilisation constante et variée pour répondre aux besoins de tous les malades », relève l’EFS. Surtout lorsque l’on sait que 86 % des Français disent être prêts à donner leur sang alors que 4 % le font réellement. Il ne faut plus que constituer son équipe !

Pour participer :