Belfort : le centre Proxidentaire reste fermé pour le moment

Au mois de juin, l’ARS Bourgogne Franche-Comté a suspendu le centre dentaire de Chevigny-Saint-Sauveur (lire notre article). Quelques semaines plus tard, l’ARS prenait la décision de fermer le centre de Belfort (lire notre article).

Une suspension prolongée le 26 juillet par l’ARS pour un délai de deux mois, au terme duquel des contrôles seraient effectués. Ce vendredi 24 septembre, à deux jours de l’échéance, l’association Proxidentaire a publié un communiqué indiquant : « Le 26/07/2021, le directeur général de l’ARS, sur la base de l’article l 6323-1-12 du Code de Santé Public, a prolongé la fermeture des centres dentaires pour deux mois supplémentaires. Proxidentaire a répondu à la mise en demeure et a prouvé la conformité des centres sur tous les points évoqués dans les rapports. Conformément à la législation, l’ARS a jusqu’au dimanche 26/09/2021 pour prendre une décision. » Dans ce communiqué, l’association met en cause des publications de médias dijonnais et attaque avec véhémence des collectifs de victimes de Proxidentaire.



Jusqu’à ce jour, aucune décision de l’ARS n’avait été transmise. Contactée, l’agence régionale de santé a confirmé que les centres resteront fermés pour le moment. « Le délai de 2 mois est celui qui a été donné à Proxidentaire pour apporter à l’ARS des garanties de sécurité et de qualité des soins. L’expiration de ce délai fixée à ce dimanche 26 septembre ne modifie pas l’effectivité de la mesure de suspension. L’activité reste donc suspendue jusqu’à la décision de reprise ou non de l’activité, qui interviendra prochainement », précise une porte-parole de l’ARS.