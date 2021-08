A Belfort, l’ARS a fermé un centre dentaire après quinze jours d’exercice

Le centre dentaire de Chevigny-Saint-Sauveur, a fonctionné pendant un an et demi; celui de Belfort est resté ouvert quinze jours. Le centre de Chevigny-Saint-Sauveur a été suspendu le 6 juin pour « pratiques illicites de facturation », « actes de mutilation », « délabrement volontaire sur des dents saines et sans pathologie notable et sans justification médicale » selon le communiqué de presse diffusé alors par l’ARS.

Une semaine après la fermeture de son centre de Chevigny-Saint-Sauveur, Proxidentaire a ouvert un centre à Belfort, le 18 juin. Mais quinze jours plus tard, le 6 juillet, un communiqué de l’ARS annonce que l’établissement de Belfort doit à son tour fermer. Motifs avancés par l’ARS dans un document auquel Le Trois a eu accès: « Divers manquements relatifs à la formation de certains personnels, aux règles d’hygiène et de prévention du risque infectieux, et portant atteinte à la sécurité des soins prodigués et à la sécurité des patients ». Sollicitée fin juillet, l’ARS est restée silencieuse sur le détail des accusations.

L’annonce de cette fermeture après quinze jours de fonctionnement n’a pas fait beaucoup de bruit dans le Territoire de Belfort, contrairement à Chevigny-Saint-Sauveur. Fin juillet, un élu expliquait cependant : « Sur le Territoire de Belfort, c’est la croix et la bannière pour avoir un praticien. On fait face à une désertification médicale et pour le moment, on n’est pas sûr de ce qu’a fait Proxidentaire à Belfort. Il serait peut-être intéressant de dissocier les deux centres si Belfort peut rectifier le tir sur ce qui lui est demandé par l’ARS. »