Belfort : le blocus de General Electric est levé et l’assignation annulée

Les salariés ont obtenu plusieurs choses. La prime de 1 200 euros obtenue au mois de janvier est revalorisée à hauteur de 1 700 euros. Elle doit être distribuée en plusieurs virements, en septembre et décembre. Ce sont ces versements qui sont augmentés, de 200 à 400 euros net pour le premier et de 100 à 400 euros pour le second. Les salariés concernés vont toucher aussi une prime « tutorat ». « Les personnes qui transfèrent leur savoir vont recevoir une prime correspondant à un mois de salaire – en y intégrant la prime ancienneté », détaille Saïd Bersy. Selon les estimations de ce dernier, près de 70 % des effectifs ouvriers pourraient être concernés.

« Nous avons un plan prévisionnel d’embauches », complète Saïd Bersy. Le délégué syndical évoque une cinquantaine de recrutements d’ici juin 2023. Les deux parties se sont également entendues pour mettre sur pied un protocole lié à la grève, compte tenu de l’écosystème des entreprises présentes au Techn’Hom ; les blocages peuvent avoir des effets collatéraux importants. « Un accès sera systématiquement ouvert, valide Saïd Bersy, pour ne pas entacher la circulation. » On veut lever toute « ambiguïté » quant à l’entrave au travail. Si les accès étaient bloqués, les salariés pouvaient entrer dans le site s’ils le souhaitaient rappellent les délégués syndicaux. C’est d’importance, afin d’éviter d’avoir un caractère « illégal » au mouvement. « On remet du formalisme là où il y avait beaucoup d’ambiguïté », explique Saïd Bersy. Localement, un travail sera également mené pour améliorer « la reconnaissance » du travail des salariés. « Les Grévistes, face au mépris de la direction ont su porter haut et fort le besoin de reconnaissance. Car Grévistes Non Gréviste, Bonussé non Bonussé le travail de tous mérite reconnaissance », a écrit pour sa part Laurent Santoire, délégué syndical CGT, sur les réseaux sociaux.

Sollicitée, la direction de General Electric Steam Power confirme le déblocage du site. « La direction de GE Steam Power à Belfort a signé hier un protocole de fin de grève ayant permis de reprendre ce matin un fonctionnement normal et sûr de l’ensemble du site », a-t-elle précisé dans un communiqué.