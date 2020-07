Belfort : la Transterritoire VTT 2020 est annulée

Encore un évènement populaire annulé. Les organisateurs de la Transterritoire ont annoncé ce mercredi l’annulation de la 31e édition de ce grand rassemblement de vététistes, initialement prévu le 4 octobre. En 2019, l’épreuve avait accueilli 5 616 participants, répartis sur cinq parcours allant de 20 à 70 km. « La Métropole n’est plus en état d’urgence sanitaire depuis le 10 juillet mais les gestes barrières et des conditions de distribution de nourriture sont inchangés », remarque la Compagnie Belfort Loisirs, qui organise l’évènement, sur son compte Facebook. « Le non-respect de ses contraintes pourraient mettre en danger la santé des participants et des bénévoles, poursuivent les organisateurs, avant de reconnaître : Nous ne saurons pas les appliquer. »