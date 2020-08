Belfort : la sécurité, l’emploi et la ruralité sont les trois priorités du nouveau préfet

Trois priorités qu’il entend affirmer dès cette semaine par les premiers déplacements qu’il va effectuer : rencontres lundi et mardi avec policiers et gendarmes pour leur affirmer son soutien dans « leur mission difficile et exigeante » ; chez General Electric mardi ; avec les représentants du monde agricole jeudi.

Quant à la méthode qu’il entend appliquer, Jean-Marie Girier évoque les partenariats avec les élus et « les porteurs de solutions », la confiance (avec les élus, le corps préfectoral et plus globalement la population) et la proximité.