Belfort : Damien Meslot lance (enfin) sa campagne municipale

« Au cours de ce mandat, nous avons réalisé un grand nombre de projets pour faire de Belfort une ville plus belle, plus sûre, plus respectueuse de l’environnement et aussi plus dynamique », insiste Damien Meslot, reprenant un élément de langage qui apparaît sur sa déclaration de candidature, distribuée dans les boîtes aux lettres des Belfortains ce week-end par les militants. Son programme, qu’il dévoilera prochainement, est axé autour de trois axes : préserver l’environnement ; assurer la sécurité ; et le dynamisme économique.