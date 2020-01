La mise au vert de Damien Meslot [Édito]

Dans son allocution, qui a duré près de vingt minutes, Damien Meslot n’a pas fait mention de la campagne des municipales. Il a parlé des Belfortains. Aux Belfortains. Il a parlé de « rassemblement » et de ceux qui font vivre la ville. Et il a pris le temps de s’étendre sur la dimension environnementale de son mandat actuel. « Nous aimons Belfort, lorsque nous protégeons notre ville, notre cadre de vie et plus globalement notre environnement, a-t-il glissé, avant d’ajouter : Nous sommes de plus en plus nombreux à adopter cet état d’esprit et je m’en réjouis. » Ses propos sont émaillés de nouvelles formules dans sa bouche : « défi écologique », « tri », « usage raisonné de l’eau et de l’électricité ». Nouvelles, dans cette proportion en tout cas. « Derrière chacun de ces petits gestes se cache notre réussite à transmettre à nos enfants l’exceptionnel patrimoine dont nous avons nous-mêmes eu la chance d’hériter », insiste-t-il à la tribune. Et d’évoquer, ensuite, l’engagement de la jeunesse dans ces actions citoyennes. Les 15-29 ans, rappelle Damien Meslot, représentent 26 % de la population belfortaine. « C’est une chance extraordinaire que nous devons encourager et accompagner », a-t-il insisté en concluant ce chapitre écolo. D’évidence, le maire de Belfort a scrupuleusement analysé les résultats des dernières élections européennes, avec l’émergence du vote écologique et jeune. De même, il a observé les derniers sondages qui placent à ce jour les écologistes en tête de nombreuses villes, comme à Besançon. Une façon, aussi, de couper l’herbe (verte) sous les pieds de ses potentiels adversaires. Mais, de campagne (électorale), il n’a effectivement pas été question.