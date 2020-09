Belfort : Bertrand Chevalier candidat d’« une voix à gauche » aux sénatoriales

« Face aux exigences toujours plus grandes de la finance mondialisée, la vie politique française ne pourra se priver durablement d’une gauche populaire, combattive, défendant des idées nouvelles sans rien renier de ses valeurs au service du peuple. Le temps de la reconstruction est en cours, cette « voix » doit s’exprimer dans le débat public », écrivent Bertrand Chevalier (PCF) et Farida Basbas (GRS) dans leur lettre adressée aux grands électeurs, invités à élire le sénateur du Territoire de Belfort, le dimanche 27 septembre. 112 sièges sont à pourvoir au Sénat, dont la majorité est tenue par le parti Les Républicains. Une voix, « à gauche », où l’on parle d’union ; loin des psychodrames des élections municipales. « La gauche a besoin d’unité́ et de clarté́ pour porter haut les couleurs d’une République indivisible et solidaire », relève à ce sujet Marie-Noëlle Lienemann, vice-présidente de GRS, sénatrice de Paris, et qui a des liens avec le Territoire de Belfort.

Dans cette lettre, Bertrand Chevalier et Farida Basbas tire des enseignements de la crise sanitaire. « Ce sont les salariés les plus utiles et les plus exposés qui sont aussi souvent les plus mal payés. Les soignants, les caissières de supermarché́, les enseignants, les fonctionnaires et agents des collectivités, les petits commerçants, les paysans, les ouvriers de l’industrie ont maintenu, malgré́ les difficultés, la continuité́ du service public et l’approvisionnement dans un pays à l’arrêt, écrivent-ils. Le monde d’après doit d’abord garantir une vie digne à celles et ceux qui ont tenu le pays debout dans la tempête. » Ils dénoncent l’effacement du pouvoir politique « face au pouvoir économique des grandes multinationales comme General Electric ».