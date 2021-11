Belfort : 76 arbres plantés au square Lechten

« Nous avons voulu créer une profondeur de champ qui n’existait pas auparavant », explique l’un des employés municipaux en charge de la plantation. Si tous les arbres ne sont pas encore plantés, lorsqu’on se balade, on constate bien l’atmosphère qui a été donné au square. Loin d’un parc à la Versailles, on respire, on déambule à travers les arbres, le chemin de gravier et l’herbe verdoyante.

« Nous avons respecté au mieux les arbres pour qu’ils s’acclimatent correctement à leur nouvel environnement », explique Vincent Schumacher, à la direction des espaces verts de la Ville et de la salubrité publique. Pour favoriser cette acclimatation, les arbres qui ont été choisis viennent de l’Ain. Un endroit où le sol est semblable à celui du Territoire de Belfort. Dans la dynamique de respect des sols et des plantations, la plupart seront plantés à la Sainte-Catherine. Une date connue pour les férus de jardinages et de plantations. Plusieurs variétés de chênes, des conifères, des tilleuls seront plantés. Parmi eux, quatre sont qualifiés de sujets exceptionnels de par leurs dimensions. Deux d’entre eux ont déjà été plantés, jeudi dernier. Un parrocie de Perse, visible à la nouvelle entrée Nord-Est du square. Ainsi qu’un mélèze hybride, croisement entre un mélèze d’Europe et du Japon, capable d’atteindre 30 mètres de haut à maturation. Un chêne de Californie ainsi qu’un charme d’Orient viendront rejoindre les deux sujets d’exceptions au sein du square. « Le choix de ces essences, peu fréquentes dans notre région, se justifie par notre volonté de renforcer le caractère botanique du Square », explique le communiqué de la Ville.

L’inauguration du square est prévue pour le printemps 2022.