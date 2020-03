Baisse de l’activité de production à Alstom Belfort, mais le site ne ferme pas

Une source syndicale a d’abord évoqué un chômage partiel. Puis une autre source évoquait un autre dispositif à l’étude. Une chose est certaine, on a acté une réduction de l’activité de production à Alstom Belfort, ce mardi midi. Depuis plusieurs jours, entre 60 et 70 % du personnel travaillent à domicile. Cette mesure de réduction du travail ne concerne donc que les salariés qui devaient venir encore sur le site. Des salariés qui ont notifié ce matin leur inquiétude. Et on favorise toujours le travail à domicile, le « TAD » dans le jargon d’Alstom.