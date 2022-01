Avec 302 366 habitants, le nord Franche-Comté continue de perdre des habitants [infographie]

Belfort continue de perdre des habitants. En un an, la population légale est passée de 46 954 à 46 443. Ce recul de 1,09 % est similaire à celui observé entre 2017 et 2018 (-1,3 %). La population de Belfort était de 50 196 en 2013 et de 50 346 en 2008. Depuis 2013, elle a reculé de 7,48 %. La cité du Lion fait partie du peloton de queue des communes reculant le plus. Le Grand Belfort perd également des habitants, passant de 103 016 à 102 583 résidents. Belfort est la principale perdante de la dynamique négative de l’emploi. Les plans sociaux enregistrés notamment chez General Electric depuis 2019 suggèrent une poursuite de cette tendance démographique baissière dans les années à venir. Le Territoire de Belfort enregistre de son côté un recul de 2,08 % entre 2013 et 2019, passant de 144 318 à 141 318. Il retrouve une population équivalente à celle de 2008. En parallèle, la population française a augmenté de 0,4 % et celle de Bourgogne-Franche-Comté a diminué de 0,1 %, passant de 2 819 783 en 2013 à 2 805 580 en 2019.