Aux Eurocks, des kinés aux petits soins des artistes et des techniciens

Ils sont 4 à intervenir auprès des artistes et des techniciens cette année aux Eurockéennes. 3 kinésithérapeutes : Éric Dufour, Laurence Dufour et Sylvain Rose. Et un professionnel chargé des plannings et d’expliquer les soins proposés : Antoine Dufour. Tout est parti d’Éric et Laurence, kinésithérapeutes dans le Doubs, il y a quinze ans. Ils se sont formés auprès de l’association Médecine des arts pour apprendre à soigner les maux des musiciens. Découvrir les spécificités des pathologies de chaque artiste.

15 ans, donc, qu’ils sont présents à chaque festival des Eurockéennes pour prendre soin de tout le monde. Musiciens, artistes. Mais aussi techniciens, régisseurs. Et personnels des Eurockéennes. « Ce que l’on fait, ce n’est pas que de la détente. Il y a de la prévention, de l’accompagnement », expose Éric Dufour. « Notre travail ne se limite pas à masser, en clair », détaille en souriant son confrère Sylvain Rose. Ils agissent en donnant des conseils de prévention, des conseils d’échauffement, de postures,de diététique. « Plein de petites choses ! », rapporte le professionnel.

Localisés dans l’espace détente des artistes, les kinés proposent des séances, avant et après les représentation. « On est là depuis midi environ », narre Éric. « Jusqu’à plus soif », complète Sylvain en riant. Dans ses pensées un instant, Éric Dufour se remémore ses débuts : « Des formules, on en a testé ! Quand on a commencé, on courrait avec nos tables pliantes entre les 4 scènes.» Laurence Dufour complète en riant : « Oui, enfin, moi j’essayais.» Ils ont par la suite été placés dans des tentes à chaque scène. Avant d’avoir leur propre espace dédié, où passe chaque jour de très nombreuses personnes. « À part pendant les temps forts des concerts, on ne s’arrête pas.»