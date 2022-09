Automobile : les constructeurs sous-estiment leurs émissions de CO2

L’ONG met notamment en cause Stellantis, Hyundai-Kia ou BMW qui ont les résultats les plus divergents. Chez certains constructeurs comme Renault-Nissan, Honda ou Ford, les émissions pour chaque euro investi seraient supérieures à la moyenne des compagnies pétrolières Shell, BP et Exxon, selon T&E.

Ces données pourraient miner le score des constructeurs en matière de normes comptables environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). « Pour que l’on puisse parler d’investissement +verts+, il faut que les données soient fiables », a souligné dans un communiqué Marie Chéron de T&E France.

L’ONG demande notamment à ce que ce scope 3 soit mieux encadré et mieux pris en compte dans les notes ESG, qui conditionnent de plus en plus d’investissements. Selon Matthieu Maurin, cofondateur de l’Iceberg datalab, un fournisseur de données extra-financières sur les entreprises, il y a bien « un écart d’au moins 20 % » entre les données publiées par les constructeurs et leurs propres calculs. Toutefois, « ces entreprises publient leurs données et sont assez transparentes sur la façon dont elles sont calculées, contrairement à d’autres secteurs », comme l’agroalimentaire, tempère l’expert.