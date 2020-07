Dès qu’ils ont eu vent d’un plan social, les représentants du personnel se sont activés pour proposer des solutions à Flex-N-Gate permettant de faire des économies à l’entreprise tout en évitant les suppressions sèches. Des suppressions qui touchent principalement les techniciens et cadres et qui représentent 10 % environ des emplois des services centraux (comptabilité, informatique, R&D…). Les représentants du personnel trouvaient également que les mesures d’accompagnement n’étaient que « des mesurettes », déplore Jean-Luc Bini. Dans un premier temps, cette volonté de dialogue a été rejetée par la direction, qui voulait poursuivre dans son plan social.

L’intersyndicale, composée de la CFE-CGC, de la CGT, de la CFDT, de FO et de l’Unsa, milite pour mettre en place l’APLD, un dispositif d’activité partielle de longue durée, mis en place par le Gouvernement et en vigueur depuis le 1er juillet. « La réduction du temps de travail [peut] aller jusqu’à 40% et (…) la durée peut être supérieure à 24 mois sur une période de 3 ans », explique-t-elle dans un courrier, daté du 17 juillet, également adressé à Brad Delorme. Selon l’intersyndicale, ce dispositif permet surtout de faire des économies bien plus rapidement que le plan social, qui ne serait effectif qu’en fin d’année. Et il ne compromet pas « la capacité de redémarrage de Flex-N-Gate », peut-on lire également dans le courrier. « Quand vous ne maîtrisez pas le flux des compétences qui partent, vous n’êtes pas maître de votre destin », alertait à ce sujet Olivier Laurent, président de la Métallurgie de Franche-Comté de la CFE-CGC, qui suit le dossier de près. Avec ce plan social, « on va se séparer de compétences », déplore Jean-Luc Bini. « On a mis plus de 2 ans à recruter des personnes, et aujourd’hui on veut s’en séparer, comme des techniciens de maintenance, un métier en tension », prévient-il.