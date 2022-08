Au cœur d’une mission furtive du 35e régiment d’infanterie

Une fois le briefing enregistré, les soldats se préparent. On s’équipe léger. Pas de sac-à-dos pour s’encombrer. On prend son casque, son gilet et son arme. Les chefs de groupe s’équipent d’une radio. On contrôle la réception. « 22, contrôle radio », annonce le chef Matthieu. Le propos résonne au loin. Le soldat lui répond. On enfile ensuite les gants. On vérifie son arme. On se donne les dernières consignes et chaque groupe se pré-positionne.

19 h 46. Une légère pluie s’invite. Ce n’est pas forcément une bonne nouvelle. Car si l’on pense qu’elle sature l’espace de bruits et qu’elle dissimule la progression, on se trompe. Elle a plutôt tendance à favoriser l’écho observe le commandant Enguerrand, en soldat chevronné. Le talkie-walkie grésille à nouveau. « 19 h 47. Restez cachés. Pas de visuel », souffle le chef Matthieu. Le groupe d’assaut se tapit dans les hautes fougères et avance à pas feutrés. Il est en vue de l’objectif. On attend que les combattants ne sortent. Quelques minutes plus tard, l’assaut est donné.