Apsiis, un incubateur pour conserver les compétences d’intégration

Un dossier a été déposé au fonds Maugis pour avoir des ressources et recruter. Plus il y aura de main d’œuvre, plus les dossiers seront étudiés rapidement et lancés. Des subventions régionales seront aussi sollicitées explique Michaël Reuge, de l’agence économique régionale (AER), mobilisée par la présidente de Région Marie-Guite Dufay pour « maintenir l’emploi de la filière énergie sur le nord Franche-Comté ».

« Ce sont des compétences que General Electric laisse sur le bord de la route », observe Philippe Petitcolin. Mais rien n’empêchera de travailler avec l’industriel américain. « General Electric reste un acteur majeur. On aura vocation à créer des collaborations », valide Alexis Sesmat, autre membre fondateur, ancien de l’intersyndical (Sud). « Nous ne sommes pas en concurrence avec GE, qui se focalise sur les produits. Nous parlons de stratégie complète, avec l’intégration de produits au sein de systèmes complexes », détaille Philippe Petitcolin

Apsiis n’est pas amenée à vivre plus de 18 mois. « Nous visons très vite à rentrer dans le vif de sujet », explique Philippe Petitcolin. « Nous comblons une vallée de la mort entre l’idée et le business case », image Jean-Louis Vignolo. L’association doit aider à fournir cet important travail de structuration qui permet de se présenter avec un dossier ficelé devant les financeurs. En 2019, des salariés de General Electric avait lancé le collectif Ciibel pour agiter des idées. Et maintenir un souffle alors que l’ambiance était morose. Aujourd’hui, Apsiis veut transformer l’essai. Elle cherche des bras. Et des partenaires.