Alstom : le contrat avec la SNCF redonne de l’espoir sans être suffisant 

Les deux délégués syndicaux sont nourris par les mêmes regrets : même si c’est une bonne nouvelle, jamais, ces 15 TGV supplémentaires ne viendront compenser la perte du contrat avec l’Ukraine, de 130 locomotives. Mais elles pourront, peut-être, être complémentaires avec un contrat que tout le monde a sur le bout des lèvres : Toronto.

Ce contrat, émanant de Métrolinx et du consortium ONexpress Transportation Partners est attendu pour le printemps 2023. Il devrait permettre à Alstom de fournir une centaine de locomotives électriques et d’électrifier le réseau via un système de caténaire (lire notre article). « Ce résultat, nous l’attendons avec impatience. Il a de très fortes chances d’être signé. Avec ce contrat, nous pourrions avoir beaucoup plus de travail. Cela permettrait de charger l’atelier, les bureaux », pointe André Fages avant de continuer : « Sans oublier l’aspect commercial : avoir une présence en Amérique du Nord n’est pas rien.»

Le contrat avec l’Ukraine aurait permis, s’il n’avait pas été abandonné, de pérenniser le site sur une dizaine d’années. Les 15 TGV supplémentaires de la SNFC, superposées avec le contrat de Métrolix « permettraient de compenser cette perte », calcule Eddy Cardot. Mais sans ce gros contrat, ces 15 TGV supplémentaires ne sont qu’une pincée de sel en termes de travail.

Le maire de Belfort a relevé une « excellente nouvelle », mais a lui aussi pointé le fait « de rester vigilant aux contrats à venir afin de sécuriser le plan de charge du site dans le temps ». Il évoque le contrat avec Métrolinx, indiquant que cela pourra permettre de créer « plusieurs dizaines d’emplois.»

Une nouvelle fois, Eddy Cardot revient sur la nécessité d’anticiper les embauches. « Quand il était question de l’Ukraine, on parlait de 80 soudeurs en plus à embaucher.» Alors, si ce nouveau contrat devait être signé, il faudra réagir rapidement pour de l’embauche, selon lui. « D’autant plus qu’il y a de grosses difficultés d’embauches sur les métiers en tension.»