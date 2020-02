Alstom annonce un accord pour racheter Bombardier Transport

Un mariage Alstom-Bombardier doit notamment permettre de créer un groupe assez puissant pour faire face au mastodonte chinois CRRC dont le chiffre d’affaires atteignait l’équivalent de 28 milliards d’euros en 2018. CRRC réalise certes plus de 90% de ses ventes en Chine, mais il progresse dans le reste du monde et vient notamment de placer des tramways à Porto, au Portugal. La menace chinoise, et la nécessité de progresser dans les technologiques numériques, avait déjà été évoquée pour justifier la reprise d’Alstom par Siemens, bloquée en février 2019 par la Commission européenne. Celle-ci avait alors pointé une position trop dominante en Europe dans la signalisation ferroviaire et les trains à grande vitesse. Il restera à voir quelle sera la réaction de Bruxelles si Alstom et Bombardier font affaire. Le patron d’Alstom, Henri Poupart-Lafarge, avait évoqué « des investissements internes et des partenariats externes » pour rebondir après l’échec de la fusion avec Siemens. Sans oublier peut-être « des acquisitions ». Recentré depuis novembre 2015 sur le transport ferroviaire après la cession de sa branche énergie à l’américain General Electric (GE), le groupe français jouit d’une situation financière saine, sans dettes et avec des flux de trésorerie positifs. « Je m’entretiendrai demain mardi 18 février avec Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission européenne, sur ce projet d’acquisition qui devra être soumis par Alstom à l’approbation des autorités de la concurrence », a réagi le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, dans un communiqué. Il s’est réjoui de cette acquisition qui constitue « une bonne nouvelle pour la France, pour l’Europe et pour le Canada ». « Ce rapprochement permettra à Alstom de préparer l’avenir, dans un contexte de concurrence internationale de plus en plus intense », a-t-il assuré. Margrethe Vestager avait rejeté il y a un an le projet de fusion des activités ferroviaires du français Alstom et de l’allemand Siemens, soulevant de nombreuses critiques à Paris et à Berlin. Depuis qu’elle a pris la vice-présidence de la Commission en décembre, elle a promis de réviser les règles européennes de la concurrence pour mieux répondre aux bouleversements engendrés par la mondialisation et la numérisation. « Nous sommes confiants », a noté Henri Poupart-Lafarge lundi, tandis que la

Commission européenne s’est refusée à tout commentaire.