Alstom : ce contrat canadien qui redonne de l’espoir à Belfort

« On peut voir l’avenir avec plus de sérénité ! » avoue André Fages, délégué syndical CFE-CGC, à l’usine Alstom de Belfort. Metrolinx, l’opérateur de transport dans la Région du Grand Toronto et de Hamilton, a signé un accord avec le consortium ONxpress Transportation Partners, pour un « projet de travaux sur le corridor ferroviaire, d’une valeur de plusieurs milliards de dollars, visant à transformer la mobilité collective » de ce territoire a annoncé Alstom dans un communiqué de presse, en date du 19 avril. Le consortium est l’unique opérateur encore en lice pour ce projet. Pendant un an, ils vont le peaufiner, afin de signer le contrat au printemps 2023. Alstom devra notamment fournir une centaine de locomotives électriques, mais aussi électrifier le réseau via un système de caténaire.

Dans cette phase de développement, l’industriel n’a pas communiqué sur la répartition de la charge entre les différentes entités d’Alstom. « Il y a deux ans de travail pour définir la solution ferroviaire », précise un porte-parole de l’industriel. « Nous n’en sommes pas encore à dire les sites [qui travailleront] », ajoute-t-il. C’est « trop prématuré », complète cette même source, confirmant toutefois que Belfort « est un centre mondial d’excellence pour les locomotives ».



Selon nos informations, les équipes belfortaines ont pourtant ardemment travaillé sur ce dossier pour présenter les avantages des solutions imaginées dans la cité du Lion. Dans cette concurrence entre sites du groupe, on a craint que l’usine allemande de Bombardier damne le pion à Belfort, autour de la locomotive Traxx. Leur proposition était finalement plus chère, témoigne une source en interne. Au départ du projet canadien, on envisageait aussi de répondre à l’offre en proposant des trains Regiolis, du réseau TER. Les équipes belfortaines ont démontré l’intérêt de recourir à des locomotives et ont proposé une « solution plus performante » permettant notamment de conserver toute la flotte de voitures à tracter déjà existante, donc de réduire la facture finale pour l’opérateur.