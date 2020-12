Agression d’un fils de policiers à Belfort : un peu de vrai et beaucoup de fantasmes

Dans le sillage de nos confrères des Dernières nouvelles d’Alsace, de nombreux médias ont a fait état samedi d’un fait divers survenu à Belfort. Un jeune homme aurait été tabassé pour avoir participé à un repas familial le 25 décembre et être fils de policier. « Ces article et dépêche ont été publiés sans vérification auprès du parquet de Belfort et manifestement sur la seule foi des déclarations de « sources policières » qui, s’étant largement épanchées dans la presse, sont identifiées comme n’étant ni affectées à la direction départementale de la sécurité publique du Territoire de Belfort ni donc saisies de l’enquête », souligne le magistrat.

Le parquet de Belfort va plus loin : « Ils [les articles] contiennent des informations parcellaires ou inexactes susceptibles d’engendrer un trouble à l’ordre public au regard de leur particulière médiatisation et des réactions exacerbées qui en sont la conséquence, y-compris de la part de personnalités politiques et organisations syndicales ».