Aéroparc : le document qui confirme l’installation d’Amazon à Belfort

La technique est simple. Prenez un document PDF, en l’espèce, un formulaire d’attestation de la réglementation thermique attaché à la demande de permis de construire de l’aménageur Vailog, en date du 31 octobre 2019, pour la construction d’une plateforme logistrielle de 76 000 m2 ; nom de code : Citadelle (le document ici). Faites une recherche de mot, ici « Amazon ». Deux occurrences apparaissent, aux pages 176 et 177 du document. À l’œil nu, le mot n’apparaît pas. Seule la zone est surlignée. Dans le premier cas, l’espace apparaît devant « Projet Citadelle ». Dans le second cas, il apparaît derrière le mot « bâtiment ». Vous avez encore un doute ? Sélectionnez la zone concernée et ciblée par la recherche. Copiez et collez-la dans un document de traitement de texte : le mot « Amazon » apparaît.

Cette information et cette méthode ont été révélées ce vendredi après-midi par le média numérique franc-comtois factuel.info. Si le mot n’est pas visible, c’est que le document a été « caviardé », explique Guillaume Clerc, le journaliste à l’origine de cette confirmation. « Le terme avait été, mal, effacé », écrit-il également dans son article. Le journaliste rappelle que ces documents, publics, sont accessibles sur le site de la préfecture du Territoire de Belfort, qui a étudié le dossier ; mercredi, elle a aussi signé un arrêté préfectoral portant autorisation environnementale pour l’aménagement de l’Aéroparc de Fontaine, où sera installé la plateforme d’Amazon et où le projet, sous le nom de Vailog, est cité. Au mois d’octobre, un recours avait été déposé au tribunal administratif de Besançon, portant contre l’autorisation environnementale accordée au projet Citadelle et signée le 22 juin 2020.