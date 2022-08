À Ronchamp, la restauration de la chapelle permet sa redécouverte

C’est dans la Porterie que Chloé Le Brech, chargée d’accueil et de médiation, attend les visiteurs. Plus précisément devant la maquette de la colline Notre-Dame-du-Haut, lieu si particulier de rencontres entre trois artistes majeurs : Le Corbusier, Renzo Piano et Jean Prouvé (lire ici pour découvrir l’histoire de la colline). Elle réexplique brièvement l’histoire de la colline : un site privé détenu par 40 familles après la Révolution française, la destruction de la chapelle pendant la seconde Guerre mondiale, l’intention de la reconstruire. Elle remet en perspective le choix de Le Corbusier. « La commission d’art sacré du diocèse de Besançon a fait le choix de la reconstruire avec un parti-pris moderne.» Elle nous dévoile une photo de l’église du Sacré-Cœur d’Audincourt, qui se lie dans la même dynamique moderniste.

Quelques pas pour sortir de la Porterie, et nous voilà après une petite côte devant la puissante chapelle Notre-Dame-du-Haut, coiffée d’échafaudages. Le coût de la rénovation s’élève à 2,3 millions d’euros que se partagent l’Etat, la Région, le Département et l’association propriétaire, qui doit assumer sur ses fonds propres 10% du financement (elle a d’ailleurs lancé un appel aux dons). Une somme nécessaire, après soixante ans sans rénovation. « Il n’y avait jamais eu de restauration complète depuis sa création. Jusqu’ici, les travaux consistaient en la superposition de couches de peinture pour camoufler.» À force, les façades ont perdu de leur éclat. En plus de cela, de nombreuses microfissures se sont créées au fil du temps dans le béton, entraînant le gonflement de l’armature en fer qui se trouve juste derrière.

En faisant le tour, on distingue effectivement de nombreuses fissures. Mais aussi des tâches devenues noirâtres au fil du temps, causées par l’humidité. De l’usure normale pour un édifice de cette ampleur. Les travaux, eux, ont démarré en mars; ils sont effectués par l’entreprise terrifortaine Albizzati, connue pour son savoir-faire sur ce type de chantier. Mais il aura fallu avant cela une longue phase de tests pour trouver la meilleure manière de redonner son éclat aux façades blanches, presque beiges, en béton projeté. Et pour trouver la meilleure manière de décaper les couches superficielles sans abîmer l’édifice. « Il a fallu trouver la meilleure manière de décaper la peinture sans tout abîmer. Faire une cartographie des fissures, les traiter… Trouver la recette moderne du béton projeté pour avoir la même finition que celle du Corbusier. Et puis, documenter tout cela pour les prochains ! », détaille la guide.

Sur place, tout le monde enfile son casque. Direction l’échafaudage. La façade sud, actuellement en rénovation, est presque terminée. L’occasion de voir de près l’ampleur de la tâche, et la différence avec les autres façades. Ça vaut le coup : le béton projeté a retrouvé son aspect nerveux, sa blancheur sans aucune tâche reflète la lumière. Les vitrages, eux, ont eu droit à un petit nettoyage.