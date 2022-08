À L’Isle-sur-le-Doubs, une résidence pour séniors et personnes en situation de handicap ouvrira en 2023

Dans la petite commune rurale de L’Isle-sur-le-Doubs, tout le monde la connaît. Sur la terrasse du bar du centre du village, les anciens la saluent. « Je suis fille et petite-fille de commerçant, infirmière libérale. Du coup tout le monde me connaît », raconte Olivia Gaiffe, 37 ans. Au-delà de ça, elle est aussi connue pour le projet qu’elle porte à bout de bras depuis quelques années maintenant. Une résidence sur un modèle d’habitation partagée pour senior, adaptée aux personnes en situation de handicap.

Nominée en décembre 2021 au concours Initiative au féminin à Dijon, finaliste du prix espoir national BGE 2022: les belles choses sont devant elle. Mais pour construire ce projet, il aura fallu du temps et de la détermination. « Dans les banques, on m’a traité de bisounours. Je suis ressortie en pleurs de certains rendez-vous », raconte-t-elle. « Ça a été l’ascenseur émotionnel pendant longtemps.» Cela fait onze ans, que l’idée lui est venue de construire à L’Isle-sur-le-Doubs un lieu de vie commune pour les personnes de plus de 60 ans.

Elle visite, entre 2018 et 2020, une centaine de maisons séniors à travers la France. « Je venais visiter pour un oncle, un parent. Cela m’a permis de voir ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Et de construire mon cahier des charges.» En 2021, une banque accepte de lui concéder un prêt. Une belle victoire, pour celle qui gère à la fois sa carrière d’infirmière libérale, sa vie de maman de deux enfants, mais aussi sa nouvelle carrière d’auto-entrepreneuse. De sa poche, elle a dû investir pas loin de 40 000 euros pour fournir à la banque des esquisses de plans d’un maître d’œuvre, et des pièces pour justifier de la viabilité du projet. Et cela a fini par fonctionner. Il s’agit désormais d’un projet chiffré autour de 2,7 millions d’euros.

Elle en parle, les larmes aux yeux. Pour elle, cette maison de 1000 m² sur 36 ha, c’est son bébé. C’est un projet qu’elle a construit avec son grand-père, décédé entre-temps.

Le projet est mûri. Tout a été pensé dans le détail. L’emplacement d’abord. « Nous sommes à côté d’une micro-crèche, de France Service, de la gendarmerie. Juste un peu plus bas, il y a le centre-ville : boulangerie, bar, supermarché…», détaille Olivia. Elle s’imagine, sur le terrain, mettre des chèvres, construire par la suite un parcours vita adapté. Quant au public visé, elle sera adaptée aux personnes âgées de plus de 60 ans, autonomes ou en légère situation de dépendance. Mais aussi, elle sera entièrement adaptée et équipée aux normes PMR pour des personnes en situation de handicap de tout âge.