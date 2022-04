À la Nécronomi’Con, toutes les créatures sont acceptées pour le concours de Cosplay [photos]

Démones, magicienne, princesses et guerriers ont défilé en musique ce samedi 30 avril à l’occasion de la manche de la coupe de France de cosplay lors de la Necronomi’com, une convention geek et pop culture à Belfort. Malgré l’appréhension et une salle comble, les 8 candidats ont tous brillé dans leur prestation devant un jury exigeant. La cosplayeuse Minto, transformée en Raiponce, a été désignée gagnante pour la seconde fois.