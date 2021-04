A Belfort, les taux d’imposition augmentent, mais «la pression fiscale n’augmente pas»

Jeudi soir, Sébastien Vivot, adjoint au maire chargé des finances, a présenté un budget prévisionnel d’un peu plus de 73 millions d’euros en fonctionnement, et de plus de 36 millions en investissements (lire le document de présentation en fin de cet article). Parmi les investissements prévus dans ce budget prévisionnel figurent par exemple la rénovation du secteur de la rue Dorey aux Résidences, la rénovation de la toiture de la cathédrale Saint Christophe, la participation versée à la Sodeb dans le cadre de la Zac de l’Hôpital, l’achèvement de la salle de boxe de la Maison du Peuple et des travaux au gymnase du Phare, le début des projets d’aménagement du faubourg de France, de la place Corbis et de la place de la République, l’aménagement du square Lechten dans le cadre de la mise en valeur du quartier de l’ancien Hôpital, l’extension de la Donation-Jardot, des travaux de réfection du pont de Roubaix.