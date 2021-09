9 millions d’euros pour les collèges du Territoire de Belfort [repères]

88 agents du conseil départemental interviennent au quotidien dans les collèges, dont 22 en cuisine, 12 en maintenance et 54 comme agent d’entretien. 32 agents, non permanents interviennent également ponctuellement pour des remplacements. Le conseil départemental vient de recruter 7 apprentis, en cuisine. En 2021, la masse salariale de ces agents s’élève à 3 765 000 euros. Le Département exprime la volonté de recruter 20 services civiques prochainement, pour « de l’accueil, de la médiation et de l’accompagnement scolaire », imagine Anaïs Monnier, vice-présidente en charge de l’éducationUne initiative qui doit aider des étudiants à retrouver une activité et les collégiens à être aidés après une année scolaire difficile, faite de décrochages. . « Cela permet de faire une pierre deux coups », ajoute-t-elle. Une idée de ce type avait été aussi évoquée au mois d’avril, lors d’une séance plénière du conseil départemental, par Bastien Faudot, élu d’opposition (lire l’article).