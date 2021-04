Territoire de Belfort : 2,5 millions d’euros pour l’emploi des jeunes

Lancé le 30 juin 2020, le site emplois90.fr comptabilise près de 80 000 pages vues. Au 12 avril, il enregistrait 7 988 annonces dans le Territoire de Belfort et les alentours. « Au 31 mars 2021, 720 comptes candidats et 70 comptes entreprises ont été créés. Au total,151 offres locales ont été déposées par plus de 30 entreprises sur une dizaine de secteurs d’activité. 294 candidature sont été reçues », note le Département dans un communiqué de presse. « L’objectif de la plateforme emplois90.fr est de favoriser la mise en relation directe entre les demandeurs d’emploi et les entreprises, en rendant plus visibles les offres et les actualités locales sur l’emploi et la formation », explique le communiqué.

> Rendez-vous sur : emplois90.fr