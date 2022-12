40 communes du nord Franche-Comté ont un fort potentiel radon dans leur habitat

40 communes du nord Franche-Comté font partie d’une liste établie par l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui recense celles ayant un fort potentiel de radon dans les sols. Le radon est un gaz inodore et incolore radioactif, présent naturellement dans les sous-sols, et qui peut se retrouver en concentration importante dans les habitats. Il provient de la désintégration de l’uranium et du radium présents dans les roches granitiques et volcaniques (massif vosgien, massif central, massif armoricain.) Depuis 1987, il est classé comme cancérigène pulmonaire par le centre international de recherche sur le cancer. Il est d’ailleurs considéré comme le second facteur de risque de cancer du poumon après le tabac. Dans l’air extérieur, il se dilue rapidement et sa concentration moyenne reste généralement très faible. Mais dans les espaces clos, la concentration peut devenir élevée en fonction des paramètres environnementaux, des caractéristiques du bâtiment et de son mode d’occupation.