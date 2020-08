19 patients atteints de formes graves, 5 en réanimation, mais l’ARS s’inquiète de l’augmentation des tests positifs

L’agence régionale de Bourgogne-Franche-Comté a livré ce vendredi 21 août son état des lieux hebdomadaire sur le covid-19.

« Les indicateurs de suivi de l’épidémie confirment une circulation plus active du virus en Bourgogne-Franche-Comté, en particulier chez les jeunes adultes, indique l’ARS dans ce communiqué. Plus de 450 cas positifs ont été enregistrés ces sept derniers jours. L’ARS rappelle l’enjeu majeur que constitue le respect des gestes barrières dans la prévention de la reprise de l’épidémie. Ces gestes de bon sens s’appliquent dans l’espace public, mais aussi à la maison, au sein de son cercle le plus proche, en redoublant de vigilance lorsqu’il compte des personnes fragiles, et lors des rassemblements festifs. »