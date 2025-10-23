Un vélo pour deux coureurs : la course originale du Trilion Belfort

Le Bike & Run associe deux équipiers qui partagent un vélo.
Le Bike & Run associe deux équipiers qui partagent un vélo. | ©Jan van Bennekom – CC BY-NC-SA 2.0

Le club de triathlon de Belfort, Trilion Belfort, organise, le 2 novembre, un Bike & Run, au cœur de la citadelle de Belfort. Les concurrents participent en équipe de deux, partageant le même vélo.

Trilion Belfort est le nouvel organisateur du triathlon de Belfort (lire notre article), qui a repris l’évènement en 2025, après une année de coupure.

L’association propose également, ce dimanche 2 novembre, une autre manifestation, un Bike & run. C’est la 5e édition proposée par l’association. « Le concept reste fidèle à l’esprit du sport partagé, indique le communiqué de presse : une équipe de deux coureurs pour un seul VTT. » Les équipiers alternent librement entre course à pied et vélo. L’objectif : franchir ensemble la ligne d’arrivée, avec le vélo.

Trois parcours pour le Bike & Run de Belfort

Trois parcours sont proposés :

  • Jeunes 1 (nés entre 2015 et 2020) : 2 km – départ à 13h – 4 € par équipe
  • Jeunes 2 (nés entre 2011 et 2014) : 4 km – départ à 13h30 – 6 € par équipe
  • Course XS (nés en 2010 et avant) : 13 km – départ à 14h30 – 18 € par équipe

 

« Accessible aux sportifs aguerris comme aux novices, le Bike & Run du Trilion Belfort est l’occasion idéale de vivre une aventure en duo, en famille ou entre amis, dans un cadre exceptionnel », soutient l’association.

