Un vélo pour deux coureurs : la course originale du Trilion Belfort

Trilion Belfort est le nouvel organisateur du triathlon de Belfort (lire notre article), qui a repris l’évènement en 2025, après une année de coupure.
L’association propose également, ce dimanche 2 novembre, une autre manifestation, un Bike & run. C’est la 5e édition proposée par l’association. « Le concept reste fidèle à l’esprit du sport partagé, indique le communiqué de presse : une équipe de deux coureurs pour un seul VTT. » Les équipiers alternent librement entre course à pied et vélo. L’objectif : franchir ensemble la ligne d’arrivée, avec le vélo.
Trois parcours pour le Bike & Run de Belfort
Trois parcours sont proposés :
- Jeunes 1 (nés entre 2015 et 2020) : 2 km – départ à 13h – 4 € par équipe
- Jeunes 2 (nés entre 2011 et 2014) : 4 km – départ à 13h30 – 6 € par équipe
- Course XS (nés en 2010 et avant) : 13 km – départ à 14h30 – 18 € par équipe
« Accessible aux sportifs aguerris comme aux novices, le Bike & Run du Trilion Belfort est l’occasion idéale de vivre une aventure en duo, en famille ou entre amis, dans un cadre exceptionnel », soutient l’association.