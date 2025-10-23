Un vélo pour deux coureurs : la course originale du Trilion Belfort

Trilion Belfort est le nouvel organisateur du triathlon de Belfort (lire notre article), qui a repris l’évènement en 2025, après une année de coupure.

L’association propose également, ce dimanche 2 novembre, une autre manifestation, un Bike & run. C’est la 5e édition proposée par l’association. « Le concept reste fidèle à l’esprit du sport partagé, indique le communiqué de presse : une équipe de deux coureurs pour un seul VTT. » Les équipiers alternent librement entre course à pied et vélo. L’objectif : franchir ensemble la ligne d’arrivée, avec le vélo.