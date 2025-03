Que faut-il retenir du nouveau format du triathlon de Belfort ?

Quatre parcours sont accessibles : version L, M, S et kids (6 à 15 ans). Autant de parcours qui s’adressent à des triathlètes « chevronnés » ou aux « amateurs passionnés ». La plus longue distance, nommée La Gueule du Fauve, comprend 1,9 km de natation, 82 km de vélo et 19,5 km à pied. La version M, La Rugissante, se décline en 1,5 km de nage, 42 km à vélo et 10 km à pied. La version S, La Coup de patte, propose 300 m de natation, 25 km de vélo et 5 km de course à pied. Les épreuves de natation sont faites dans le Malsaucy et celles de course à pied sur les sentiers de la presqu’île (pour le parcours vélo, lire ci-dessous).