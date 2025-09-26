Tout savoir sur le Lion 2025 à Belfort : courses, parcours et animations

Plus de 6 300 participants sont inscrits sur les trois courses proposées, le 5 km, le 10 km et le semi-marathon, et parmi eux, 2 000 prendront le départ du 10 km, un défi intermédiaire qui offre une belle alternative au semi-marathon et qui a connu une progression spectaculaire en 2024 avec une participation féminine de 43 %.

Le semi-marathon, épreuve reine de 21,097 kilomètres, partira à proximité du château de Montbéliard pour rejoindre Belfort face au Lion de Bartholdi. Le parcours historique et relativement roulant emprunte en grande partie une ancienne route nationale et présente un dénivelé positif de 43 mètres avec une montée courte à Andelnans vers le 15ᵉ kilomètre et se conclut par une boucle d’un kilomètre dans la ville où les participants sont portés jusqu’au sprint final par des milliers de spectateurs.

Les joëlettes auront leur départ respectivement à 9h45 et à 9h15 pour le semi-marathon et le 10 km, tandis que le départ du semi-marathon international est fixé à 10h00 et celui du 10 km Crédit Mutuel à 9h30.

La dernière course, du 5 km, propose une formule accessible à tous avec deux départs, l’un chronométré réservé aux femmes et l’autre mixte non chronométré à allure libre, permettant aux coureurs de marcher ou de courir et de soutenir la lutte contre le cancer du sein avec les fonds récoltés reversés au Comité de la Ligue contre le cancer du Territoire de Belfort, les départs ayant lieu à Andelnans, rue Ehlinger, à 8h45 pour la course féminine chronométrée et à 8h50 pour la course mixte non chronométrée avec des navettes à disposition pour rejoindre le lieu de départ avant ou après la course depuis la rue du Docteur Charles Fréry à Belfort.