Tout savoir sur le Lion 2025 à Belfort : courses, parcours et animations

Plus de 6 300 participants sont inscrits sur les trois courses proposées, le 5 km, le 10 km et le semi-marathon, et parmi eux, 2 000 prendront le départ du 10 km, un défi intermédiaire qui offre une belle alternative au semi-marathon et qui a connu une progression spectaculaire en 2024 avec une participation féminine de 43 %.
Le semi-marathon, épreuve reine de 21,097 kilomètres, partira à proximité du château de Montbéliard pour rejoindre Belfort face au Lion de Bartholdi. Le parcours historique et relativement roulant emprunte en grande partie une ancienne route nationale et présente un dénivelé positif de 43 mètres avec une montée courte à Andelnans vers le 15ᵉ kilomètre et se conclut par une boucle d’un kilomètre dans la ville où les participants sont portés jusqu’au sprint final par des milliers de spectateurs.
Les joëlettes auront leur départ respectivement à 9h45 et à 9h15 pour le semi-marathon et le 10 km, tandis que le départ du semi-marathon international est fixé à 10h00 et celui du 10 km Crédit Mutuel à 9h30.
La dernière course, du 5 km, propose une formule accessible à tous avec deux départs, l’un chronométré réservé aux femmes et l’autre mixte non chronométré à allure libre, permettant aux coureurs de marcher ou de courir et de soutenir la lutte contre le cancer du sein avec les fonds récoltés reversés au Comité de la Ligue contre le cancer du Territoire de Belfort, les départs ayant lieu à Andelnans, rue Ehlinger, à 8h45 pour la course féminine chronométrée et à 8h50 pour la course mixte non chronométrée avec des navettes à disposition pour rejoindre le lieu de départ avant ou après la course depuis la rue du Docteur Charles Fréry à Belfort.
Navettes depuis Belfort
Tout au long des parcours, les coureurs seront accompagnés par dix groupes musicaux sur les dix derniers kilomètres pour offrir une ambiance festive et conviviale et des circuits balisés et des échauffements collectifs en musique sont proposés à proximité des zones de départ à Châtenois-les-Forges et Montbéliard pour préparer les participants.
Des navettes partiront de Belfort avant la course pour rejoindre le départ. Elles sont à disposition, rue du Docteur Charles Fréry à Belfort, de 7h00 à 7h45, pour rallier le lieu de départ avant la course et de 9h45 à 14h00 pour retour sur le site de départ après la course.
Demandez le programme !
27 septembre :
La randonnée pédestre et la marche nordique se tiendront sur le site du Malsaucy. Trois circuits seront proposés : 5 km, 12 km et 15 km. Départs de 9h à 15h.
La marche culturelle, organisée dans la vieille ville de Belfort : « Sur la trace des Lions » (départ libre entre 10h et 12h ou entre 14h et 17h) ; « Le rallye des 40 ans » (départs à 10h et à 14h).
28 septembre :
« La Féline solidaire » avec Techn’hom course féminine sur 5 km, deux départs à Andelnans à 8h45 pour la course « Fast » chronométrée et à 8h50 pour celle « Open » non chronométrée. La course soutient la lutte contre le cancer du sein.
Le 10 km en Joëlette, départs à 9h15 et à 9h30 de Châtenois-les-Forges.
Le 10 km Crédit Mutuel, départs à 9h15 et à 9h30 de Châtenois-les-Forges.
Le semi-marathon en Joëlette, départs à 9h45 et à 10h de Montbéliard.