Montbéliard: l’équipe de France féminine de foot va revenir à Bonal

« Après la rencontre France – Jamaïque disputée au stade Auguste-Bonal en octobre 2024, Pays de Montbéliard Agglomération accueillera une nouvelle affiche de l’équipe de France féminine de football lors de la saison 2026-2027. La Fédération Française de Football a en effet retenu la nouvelle candidature déposée par Pays de Montbéliard Agglomération et le Football Club Sochaux-Montbéliard », annonce Pays de Montbéliard Agglomération dans un communiqué.

Nancy, Laval, Rennes ou encore Valenciennes ont également été retenus par la fédération pour organiser des rencontres de l’équipe de France féminine de football. La rencontre pourrait se tenir à l’automne 2026 ou au premier semestre 2027, selon le calendrier sportif des Bleues et les compétitions internationales à venir.

L’adversaire, la compétition, ainsi que la date officielle du match n’ont pas encore été communiqués par la Fédération Française de Football.

Le match des Bleues au stade Bonal face à la Jamaïque, le 25 octobre 2024, s’était déroulé devant plus de 11 000 spectateurs. La France l’a emporté par 3 buts à 0.

« Accueillir à nouveau l’équipe de France féminine de football au stade Bonal est une grande fierté pour le Pays de Montbéliard. La rencontre organisée en octobre 2024 avait suscité un formidable enthousiasme populaire et démontré une nouvelle fois la capacité du territoire à recevoir de grands événements sportifs. Nous sommes heureux de pouvoir proposer une nouvelle grande soirée de football international aux habitants de l’agglomération, » commente Pierre-Aimé Girardot, président de Pays de Montbéliard Agglomération, cité dans le communiqué de PMA.