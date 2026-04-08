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Les jeunes footballeurs de PMA à la rencontre du FCSM

Les jeunes footballeurs spectateurs de l'entrainement du FCSM.
Une douzaine de clubs de football amateurs étaient réunis pour l'entrainement du FCSM.

Depuis la saison 2021-2022, le FC Sochaux-Montbéliard et Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) ont noué un partenariat. L’objectif ? Que les futurs footballeurs rencontrent les professionnels.

Devant le stade Bonal, les bus scolaires arrivent à tour de rôle. En tenue de sport, les enfants sortent et se dirigent vers les gradins. Ce mercredi 8 avril, les minis footballeurs sont attendus pour assister à l’entraînement des footballeurs professionnels du FC Sochaux-Montbéliard. « Il y a Gomel », alors que l’attaquant entre sur le terrain, les cris des enfants se font entendre. Un signe de la main de Benjamin Gomel suffit à ravir les footballeurs en herbe. 

« J’ai hâte de voir Arthur Vitelli », s’enthousiasme Yméo, licencié à Voujeaucourt. Pour Ylias, son dévolu se porte sur Ayem Boutoutaou. Casquette sur la tête, les enfants scrutent le terrain et admirent les Lionceaux. « Sochaux ça reste l’étiquette du football franc-comtois. Ça permet aux enfants de voir le terrain et les joueurs professionnels. La plupart, être footballeur, ça fait partie de leur rêve », expose Maamars, éducateur sportif à l’Association sportive d’Audincourt.

Quatre temps forts au fil de la saison

Un événement permis grâce à un partenariat noué entre le FCSM et Pays de Montbéliard Agglomération (PMA). Un partenariat sport avec un objectif : lier des liens entre le football amateur et professionnel. Ce mercredi, une douzaine de clubs sont invités à l’entraînement, mais au fil de l’année plusieurs actions sont menées. « On a quatre temps forts : il y a les mercredis du foot. Des clubs accueillent des joueurs professionnels pour des séances techniques », complète Laurent Humbert, chef du service sports et loisirs à PMA. Ce rendez-vous phare permet aux licenciés des catégories U11 à U13 de poser des questions directement aux joueurs. Autres moments forts, les temps d’échanges entre les éducateurs des clubs amateurs et les équipes techniques du FCSM au centre de formation. En fin de saison, un tournoi interclubs est organisé à Seloncourt, au centre de formation. 

« Ces moments permettent aux jeunes de voir le chemin qui leur reste à parcourir avant d’arriver au même niveau que les professionnels », ajoute Laurent Humbert en espérant un jour un des jeunes porter les couleurs du FCSM. Il le précise, ce partenariat s’adresse aux jeunes du territoire. Initié sous sa forme actuelle lors de la saison 2021-2022, le partenariat est, depuis, renouvelé tous les ans. 

Installé avec ses jeunes licenciés, Maamars n’en est pas à son premier événement « Cela fait trois ans que j’accompagne les jeunes dans ce dispositif. À chaque fois, il y a de bons retours que ce soit lors des mercredis du foot ou des rencontres. » Les enfants, les yeux rivés sur la pelouse, crient au joueur : « On peut avoir un tour du monde ? » Un mouvement technique consistant à faire passer le ballon autour de la jambe. Ils s’imaginent bien à leur place d’ici quelques années.

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